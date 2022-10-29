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  • Ecevit tarifeli uçakta yandaş değil bütün gazetecilerle beraber uçmuştu. Devlet bir zamanlar böyle güzel yönetilirdi 

Ecevit tarifeli uçakta yandaş değil bütün gazetecilerle beraber uçmuştu. Devlet bir zamanlar böyle güzel yönetilirdi 

AKP iktidarında normalleştirilen lüks, şatafat, toplumdan kopmuş iktidar ve yandaşları bir tarafta yoluna devam ederken; devletin bir zamanlar nasıl güzel yönetildiğini, bundan tam 23 yıl öncesine ait olan görüntüler hatırlattı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 14:56
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Bülent Ecevit tarifeli uçakta yandaş değil bütün gazetecilerle birlikte uçmuştu

Ecevit tarifeli uçakta yandaş değil bütün gazetecilerle beraber uçmuştu. Devlet bir zamanlar böyle güzel yönetilirdi 
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Cumhurbaşkanlığı uçağındaki uzun masa etrafında poz veren gazeteciler sık sık gündem oluyor. Gelenekselleşen uçak fotoğrafında yer alan gazetyecilerin iktidar yanlısı, samimiyetten uzak mesafeli duruşu, AKP iktidarının basına bakış açısının yansıması oldu bugüne dek. AKP'nin 20 yıllık iktidarında normalleştirilen lüks, şatafat, toplumdan kopmuş iktidar ve yandaşları bir tarafta yoluna devam ederken; kısa bir video hatırlattı devletin bir zamanlar halkla iç içe, şatafattan uzak, samimiyetle yönetildiği günleri.

Bundan tam 23 yıl önce dönemin Başbakan’ı Bülent Ecevit’in Moskova ziyaretinin uçak içi görüntüleri, dürüst, halkçı, laik, yurtsever bir devlet adamının nezaketini bir kez daha hatırlattı..

Görüntüler Ecevit'in 3 günlük Moskova programı için bindiği uçakta çekilmişti. Gazetecilerle iç içe olan eşi ile birlikte uçata arka koltuklara doğru ilerleyen Bülent Ecevit'in gazetecilere karşı içten ve samimi yaklaşımı dikkati çekiyor. O günlerde çok normal olan bu samimiyet, bugün arşivlerde unutuldu, kaldı.
 

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Yurttas
29.10.2022 15:07
Kısacası seçilmiş olan milletine kafa tutamaz,yön veremez, hayatına karışamaz,fikrine karışamaz,yatak odasına karışamaz,çocuğuna karışamaz,yediğine giydigine karışamaz  
 
Amsterdam
29.10.2022 15:02
Ecevit'in tırnağı olamaz bu akape şefi.  
 
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