30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Akaryakıta gelen fahiş zamlar toplu taşımayı vurdu

Akaryakıta gelen fahiş zamlar toplu taşımayı vurdu

Türkiye’de yüksek enflasyon, pek çok ürün beraberinde akaryakıta da zam olarak yansıyor. Petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki artış en çok İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’ni (İETT) etkiledi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 10:57
Takip Et

Akaryakıta gelen fahiş zamlar toplu taşımayı vurdu

Akaryakıta gelen fahiş zamlar toplu taşımayı vurdu
+
Aa
-

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ‘Toplu Ulaşım Ücret Düzenleme Çalışması’nda 2021 yılının sonundan itibaren bugüne dek akaryakıt ücretleri ile Tam İstanbulKart tek basım ücreti arasındaki ilişki masaya yatırıldı. 

 

MALİYET 11 MİLYON LİRAYI GEÇİYOR
Rapora göre 24 Aralık 2021’de akaryakıt litre fiyatı 10,03 TL iken bilet ücreti 5,48 TL, 6 Nisan 2022’de akaryakıt fiyatı 21,27 TL olduğunda bilet fiyatı 7,67 TL oldu. Ekim 2022’ye gelindiğinde ise akaryakıt fiyatları 26,35 TL’ye çıkarken bilet fiyatları yine 7,67 TL’de kaldı.

Rapora göre İETT’nin yurttaşlara hizmet verebilmek için günlük akaryakıt maliyeti 11 milyon lirayı geçiyor.


SÜBVANSİYON YAPILIYOR
Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre 2021’e kadar bir Tam İstanbulkart Ücreti ile ortalama 0,50 litre yakıt alınabilirken 2022’de ortalama 0,32 litre yakıt alınabilmekte. İBB yaklaşık her ay 800 milyon TL İETT’yi sübvansiye ediliyor. Pandemide dünyada da örnekleri bulunan toplu taşıma sübvansiyonları merkezi hükümetler tarafından yapılırken Türkiye’de belediyeler sübvansiyonu yapıyor. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

E
30.10.2022 11:06
Yerli ve millî yım diyenler yatlara verilen fiyattan belediyeye de versenize  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
1
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
2
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
3
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
4
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
5
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
6
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
7
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Ankara Şehir Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
﻿Ankara Şehir Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
﻿Ankara Şehir Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
﻿Adapazarı Semerciler’de icradan satılık mesken
﻿Adapazarı Semerciler’de icradan satılık mesken
﻿Adapazarı Semerciler’de icradan satılık mesken
﻿Trabzon Hayrat’ta icradan satılık kargir ev ve bahçe
﻿Trabzon Hayrat’ta icradan satılık kargir ev ve bahçe
﻿Trabzon Hayrat’ta icradan satılık kargir ev ve bahçe
﻿15 yıldır biriktiriyor
﻿15 yıldır biriktiriyor
﻿15 yıldır biriktiriyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.