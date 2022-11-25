Trilyoner iş insanı Eczacıbaşı kimlerle çalışacağını açıkladı. Herkes sıraya girdi

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, yeni kitabı 'Aklınızda bulunsun' üzerine yapılan söyleşide yeni açıklamalarda bulundu.

Daha önce plazalarda Türkçe-İngilizce sözcüklerden oluşan bir dil konuşulmasından rahatsız olan ve plaza diline savaş açmasıyla bilinen Bülent Eczacıbaşı, şimdi de "Asık suratla çalışma ortamını bozmaya kimsenin hakkı yok. Gülmeyen insanlarla çalışmak istemiyorum." dedi.

"GÜLMEYEN İNSANLARLA ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM"

Eczacıbaşı, "Asık suratla çalışma ortamını bozmaya kimsenin hakkı yok. Gülmeyen insanlarla çalışmak istemiyorum. İşverenlerin de çalışanlar için en huzurlu ortamı sağlaması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Lider hizmet eden kişidir" diyen Eczacıbaşı, "Liderlere bir zaman aralığından sonra uzaktan bakmak gerekir" diye konuştu.

Eczacıbaşı daha önce de ‘plaza dili’ne yönelik savaş açmıştı.

Bülent Eczacıbaşı, bu gidişe dur demek için Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki şirketlerde “Uydurukça konuşuyor olmayalım!” adlı bir kampanya başlatılmıştı.

Plazalarda Türkçe-İngilizce sözcüklerden oluşan bir dil konuşulmasından rahatsız olan Bülent Eczacıbaşı, daha önce de doğru Türkçe kampanyası başlatmıştı. Eczacıbaşı’nda ‘uydurukça’ konuşan 5 lira ‘ceza’yı kumbaraya atıyordu.

Kampanyayı yürüten Okşan Atilla Sanön, “Hedefimiz asla öz Türkçe polisliği yapmak değil, çalışanlarımızda farkındalık yaratarak uyduruk bir lisan oluşmasının ve kullanımının önüne geçmek. Bu kampanyanın tüm geliri Eczacıbaşı Gönülleri’nin YİBO’lara Türkçe yazım kılavuzu ve Türkçe sözlük alımında kullanılacak” ifadelerini kullanmıştı.