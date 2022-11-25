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Trilyoner iş insanı Eczacıbaşı kimlerle çalışacağını açıkladı. Herkes sıraya girdi

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, iş dünyasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eczacıbaşı, "Gülmeyen insanlarla çalışmak istemiyorum." dedi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 10:31
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Bülent Eczacıbaşı kimlerle çalışacağını açıkladı

Trilyoner iş insanı Eczacıbaşı kimlerle çalışacağını açıkladı. Herkes sıraya girdi
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Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, yeni kitabı 'Aklınızda bulunsun' üzerine yapılan söyleşide yeni açıklamalarda bulundu. 

Daha önce plazalarda Türkçe-İngilizce sözcüklerden oluşan bir dil konuşulmasından rahatsız olan ve plaza diline savaş açmasıyla bilinen Bülent Eczacıbaşı, şimdi de "Asık suratla çalışma ortamını bozmaya kimsenin hakkı yok. Gülmeyen insanlarla çalışmak istemiyorum." dedi.

"GÜLMEYEN İNSANLARLA ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM"

Eczacıbaşı, "Asık suratla çalışma ortamını bozmaya kimsenin hakkı yok. Gülmeyen insanlarla çalışmak istemiyorum. İşverenlerin de çalışanlar için en huzurlu ortamı sağlaması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Lider hizmet eden kişidir" diyen Eczacıbaşı, "Liderlere bir zaman aralığından sonra uzaktan bakmak gerekir" diye konuştu.

Eczacıbaşı daha önce de ‘plaza dili’ne yönelik savaş açmıştı.

Bülent Eczacıbaşı, bu gidişe dur demek için Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki şirketlerde “Uydurukça konuşuyor olmayalım!” adlı bir kampanya başlatılmıştı. 

Plazalarda Türkçe-İngilizce sözcüklerden oluşan bir dil konuşulmasından rahatsız olan Bülent Eczacıbaşı, daha önce de doğru Türkçe kampanyası başlatmıştı. Eczacıbaşı’nda ‘uydurukça’ konuşan 5 lira ‘ceza’yı kumbaraya atıyordu.

Kampanyayı yürüten Okşan Atilla Sanön, “Hedefimiz asla öz Türkçe polisliği yapmak değil, çalışanlarımızda farkındalık yaratarak uyduruk bir lisan oluşmasının ve kullanımının önüne geçmek. Bu kampanyanın tüm geliri Eczacıbaşı Gönülleri’nin YİBO’lara Türkçe yazım kılavuzu ve Türkçe sözlük alımında kullanılacak” ifadelerini kullanmıştı. 

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Misafir
25.11.2022 11:42
Gülmeyen çalışanını iyi bir ücret vererek güldüre bilirsiniz demi yani  
 
Adem Havvaoğlu
25.11.2022 11:03
Şu mantığa hastayım sen trilyonlara sahib bir insanın dünyada sahib olabileceği her lükse sahib ol gezmesi yemesi çevresi evi yataı katı sonra bunlardan hiç birine sahib olmayan çalışa gül yürü git  
 
Menderes YILDIRIM
25.11.2022 10:43
Bülent Bey Çalışanlara sanki GÜLECEK ÜCRET mi VERİYORSUNUZ ki Çalışanlardan GÜLMELERİNİ bekliyorsunuz? Çalışanlara GÜLECEKLERİ ücretleri verin bakın siz o zaman, kahkahalarına. Saygılarımla  
 
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