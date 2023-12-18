Bülent Ersoy'a şifreli ve asansörlü özel mezar

Kaynak: Haber Merkezi
Bülent Ersoy'a şifreli ve asansörlü özel mezar
Geçtiğimiz yıl babasının cenazesinde yaptığı mezarlık açıklamasıyla gündeme gelen Ersoy, 1 buçuk milyon liraya asansörlü mezarlık yaptırdı.

Bülent Ersoy, geçtiğimiz yıl vefat eden babası Fikret Erkoç'un mezar yerinin kazıldığı sırada yaptığı mezar açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu.

Ersoy, mezar yerinin dar olduğunu fark ederek, "Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standartta sığmam ki" dedi. Bunun üzerine Ersoy'un dostu Fevzi Siverek, "Sana daha büyük yapacağız" diye cevap vermişti.

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ASANSÖRLÜ BİR MEZAR YAPTIRDI

Anadolu gazetesinin haberine göre, Ersoy’un, Zincirlikuyu’dan 3 kişilik mezar yeri ayarladığı ileri sürüldü. Ancak hayranlarının erişimini engellemek için mezarın derin bir şekilde yapılacağı ve şifreli asansörle aşağıya inileceği ifade ediliyor. Ersoy'un mezarı için ayrılan bütçenin toplamda 1 buçuk milyon lira olduğu açıklandı.

Bülent Ersoy'un kendisine asansörlü mezar yaptırması, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar Ersoy'un bu kararına tepki gösterdi.

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