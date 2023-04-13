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Bülent Korkmaz: Teknik direktörlük hayatımda ilk kez oldu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sakaryaspor'u 2-1 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 19:24
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Bülent Korkmaz Sakaryaspor maçından sonra konuştu

Bülent Korkmaz: Teknik direktörlük hayatımda ilk kez oldu
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sakaryaspor maçından sonra düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını galibiyetten dolayı kutladı.

Kazanma arzusu, mücadelesi yüksek bir maç oynadıklarına değinen Korkmaz, "Çok pozisyona girdik. İlk kez bir takım Sakaryaspor'a karşı bu kadar pozisyona girdi. Geçtiğimiz iki maçta Bandırma ve Erzurum'a karşı da benzer bir durum vardı ve çok zorlanmıştık. Bundan sonraki maçlarımız böyle zor geçecek. Kalecileri Cihan çok iyi oynadı. Çok pozisyon çıkardı. Son dakikada gelen çok önemli bir galibiyet." diye konuştu.

Teknik direktörlük hayatında ilk kez sonradan oyuna giren bir oyuncuyu çıkarmak zorunda kaldığının altını çizen Korkmaz, "Oyuna sonradan aldığımız Miya'yı çıkardım. Bundan sonra da böyle değişiklik olacak. Maalesef, oyuna girdikten sonra 15 dakika beklentilerimiz olmayınca çıkmak zorunda kaldı. Artık bundan sonra hiçbir maçın çok rahat geçeceğini söyleyemem. Stresi yöneteceğiz. Artık çok değerli maçlar oynuyoruz. Hepimiz kazanma adına çok daha fazla mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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