Rizespor'dan Süper Lig yolunda altın değerinde 3 puan 90+11'de geldi

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmayı garantilemesinin ardından, ikinci bileti almak için takımlar arasındaki mücadele iyice kızışmaya başladı.

7 maçtır kaybetmeyen Çaykur Rizespor, kritik mücadelede evinde Sakaryaspor'u ağırladı.

Ayrıca Rizespor'un, rakiplerinin aksine 1 maçının eksik olması, işlerini kolaylaştıracak gibi duruyor.

MAÇ TEMPOLU BAŞLADI

Karşılaşma, beklendiği gibi tempolu başladı.

Maça daha iyi başlayan taraf ev sahibi oldu.

Net pozisyonları iyi değerlendiremedi.

RİZESPOR OYUNU DOMİNE ETTİ

Sakaryaspor, oyunu kendi yarı sahasında kabul etti ve Rizespor, sağlı sollu ataklarla gol aradı.

NEFİS ŞUT DİREKTE PATLADI

Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Benhur, kaleye harika bir şut yolladı. 42. dakikada bu nefis şut direkten döndü.

İLK İSABETLİ ŞUT GOL OLDU

Çaykur Rizespor'a kıyasla rakip kaleye daha az gelen Sakaryaspor, Rize deplasmanında gelen gol ile öne geçmeyi başardı.

Dimitrov'un beklenmedik bir anda kaleye vurduğu şut yerden de sekerek ağlara gitti.

Kaleci Tarık Çetin bu topu tutmakta zorlandı ve Sakaryaspor 52'de öne geçti.

RİZESPOR'DAN HIZLI CEVAP

Rizespor, golü bulmak için sanki kalesinde gol yemeyi beklemiş gibi, Sakaryaspor'a 3 dakika sonra cevap verdi.

Maç boyunda aradığı golü 55'te Mary'nin golü ile buldu. Güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

HAKEM KARTLARI KARIŞTIRDI

Sakaryaspor'da Nalepa, Miya'yı yere düşürdü ve hakem Sarper Barış Saka kırmızı kartını çıkardı.

Hakem yanlışını düzeltti ve kırmızıyı sarı karta çevirdi.

MAÇIN SONUNDA ORTALIK GERİLDİ

Son bölümler Sakaryaspor'un ağırlığı ile geçildi. Karşılıklı ataklarla iki takım gol aradı.

89. dakikada Amilton ile Burak arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

İki takım oyuncuları da olaya dahil olmasıyla ortalık gerildi.

90+9'DA PENALTI KARARI

Maçın son bölümleri nefes kesti...

Kullanılan Rizespor kornerinde hakem Mehmet Akyüz topa elle müdahele etti.

Hakem VAR'a gitti ve beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Bolasie, 90+10'da takımını öne geçirdi.

RİZESPOR SERİYİ DEVAM ETTİRDİ

Mücadelenin 1-1 sona ermesi sonrası, Çaykur Rizespor yenilmeme serisini 8 maça çıkarırken, aynı zamanda galibiyet hasretini 2 maç sonra sonlandırmış oldu.

Rizespor, çok ama çok önemli bir galibiyet aldı.

Bu sonuçla Rizespor 57 puanla 2. sıraya yükselirken, Sakaryaspor 55 puanla 4. sıraya düştü.

Bundan sonraki haftaların yine aynı heyecanda geçeceğini düşünüyorum...