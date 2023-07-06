Bülent Polat oyunculuğu bıraktı! Avrupa Yakası'nın Şehsuvar'ı bakın hangi mesleği seçti

Avrupa Yakası isimli efsane dizide hayat verdiği Şehsuvar karakteri ile tanınan Bülent Polat, İstanbul'u terk ederek Çanakkale’ye yerleşti. Oyunculuğu bırakan ünlü isim bakın hangi mesleği seçti.

Bülent Polat oyunculuğu bıraktı! Avrupa Yakası'nın Şehsuvar'ı bakın hangi mesleği seçti

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Şeshu karakteriyle üne kavuşan oyuncu Bülent Polat, uzun bir aradan sonra da Bir Zamanlar Çukurova’da kahya Gaffur’a hayat vermişti.

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Dizi bittikten sonra herhangi bir projede yer almayan Polat’ın İstanbul’u terk ettiği öğrenildi. Oyunculuğu bırakan ünlü ismin yeni mesleği bakın neymiş...

Oyunculuğu da İstanbul'u da bir kalemde silen Bülent Polat, ani bir kararla Çanakkale’ye yerleşti.

Avrupa Yakası, Bir Zamanlar Çukurova, Seversin, Kertenkele, Çukur, Karagül, Behzat Ç. gibi pek çok başarılı projede rol alan Bülent Polat Çanakkale'de çiftçilik yapmaya başladı.

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Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu çiftçiliğe ek olarak Bozcaada'da restoran işletmeciliği de yapmaya başladı.

Kızı Doğa, oğlu Doğu ve eşi ile beraber doğaya dönen Polat sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor.

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