Bulgaristan'da selde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

KAYNAK: AA
Bulgaristan'da selde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki bölgelerde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin bilançosu artıyor. Kıyı kenti Burgaz'ın polis şefi Emil Pavlov yaptığı açıklamada, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, toplam can kaybının 3’e yükseldiğini ifade etti.

Turizm Bakanı Zaritsa Dinkova, selden etkilenen sahil kasabası Tsarevo yakınlarında otelcilerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısının tüm güney kesiminde yaklaşık 4 bin kişi sel felaketinden etkilendi" bilgisini paylaştı. İtfaiye Şefi Alexandar Dzhartov ise 1994'ten bu yana en şiddetli yağışın etkili olduğunu, birkaç ayda görülen yağmurun 24 saatte yağdığını aktardı.

Gök gürültülü sağanak yağışın ardından nehirler taşarken, köprülerde büyük hasar meydana geldi. Burgaz'daki bazı noktalar ulaşıma kapandı.

DÜN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Burgaz’da dün 61 yaşındaki bir inşaat işçisi ile bir kadının cansız bedenine ulaşılmıştı. Tsarevo’da acil durum ilan edilmişti.
Karadeniz kıyı bölgesinde nadir olarak görülen sel felaketlerinin iklim değişikliği ve altyapının yetersiz olması nedeniyle Bulgaristan'da giderek yaygınlaştığı belirtiliyor.

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