Bulgaristan'da selde ölü sayısı 4'e yükseldi

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

KAYNAK: İHA
Bulgaristan'da selde ölü sayısı 4'e yükseldi

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki bölgelerde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin bilançosu artıyor.

Kıyı kenti Burgaz'ın polis şefi Emil Pavlov yaptığı açıklamada, sel sularına kapılan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, toplam can kaybının 4’e yükseldiğini aktardı.
Gök gürültülü sağanak yağışın ardından nehirler taşarken, köprülerde ve yollarda büyük hasar meydana geldi. Burgaz'daki bazı noktalar ulaşıma kapandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Burgaz’a bağlı Tsarevo kasabasında 5 Eylül'de 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, daha sonra acil durum ilan edilmişti. Dün ise 1 kişi daha selin ardından ölü bulunmuştu. Turizm Bakanı Zaritsa Dinkova, Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısının güney kesiminde yaklaşık 4 bin kişi sel felaketinden etkilendiğini bilgisini paylaşmıştı.

Karadeniz kıyı bölgesinde nadir olarak görülen sel felaketlerinin iklim değişikliği ve altyapının yetersiz olması nedeniyle Bulgaristan'da giderek yaygınlaştığı belirtiliyor.

aw024877-02.jpg

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
Son Haberler
İşte denizi taşıran adam. Cankurtaranlara "Ben manyağım" deyip girilmesi yasak denize girdi Güncel
İşte denizi taşıran adam. Cankurtaranlara "Ben manyağım" deyip girilmesi yasak denize girdi
Fazıl Say babası Ahmet Say'ı anmak için piyano başına geçti Magazin
Fazıl Say babası Ahmet Say'ı anmak için piyano başına geçti
Meksika’da kürtaj hakkı kararı Dünya
Meksika’da kürtaj hakkı kararı
Ünlü yatırım bankasından flaş faiz tahmini Ekonomi
Ünlü yatırım bankasından flaş faiz tahmini
Profesör botoks etkisi yapan meyveyi açıkladı. Gençlik iksiri bilimsel araştırmadan çıktı Şifalı Bitkiler
Profesör botoks etkisi yapan meyveyi açıkladı. Gençlik iksiri bilimsel araştırmadan çıktı
Korkunç dedikodu yayıldı. Ermenistan maçında Azerbaycan bayrakları stada alınmayacak mı Spor
Korkunç dedikodu yayıldı. Ermenistan maçında Azerbaycan bayrakları stada alınmayacak mı
İsmail Kartal görüşme odasında Spor
İsmail Kartal görüşme odasında