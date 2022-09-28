﻿Bulgaristan'da savaş uçağı düştü

Kazada uçağın pilotunun sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcısı Sözcüsü Siyka Mileva, yaptığı açıklamada, uçağın pilotunun sağ olarak kurtulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını aktardı. Uçağın tamamen yandığını kaydeden Mileva, düşüş nedeninin araştırıldığını vurguladı.

RUS YAPIMI ESKİ UÇAKLAR

Bulgaristan Hava Kuvvetlerinde bulunan 8 adet Su-25 uçağın tamamı 2021 yılında Belarus’ta onarılmıştı. Rus yapımı eski uçaklar kullanan Bulgaristan Hava Kuvvetleri, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş yüzünden uçakların bakımında güçlüklerle karşılaşıyor. 2021'de Bulgaristan Hava Kuvvetlerindeki uçaklarla ilgili 43 sorun yaşanmıştı. (AA)