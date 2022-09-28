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Bulgaristan'da savaş uçağı düştü

Bulgaristan'da hava kuvvetlerine ait Su-25 tipi savaş uçağının ülkenin doğusundaki Bezmer hava üssü bölgesinde eğitim uçuşu sırasında iniş yaparken düştüğü belirtildi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 19:58
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Bulgaristan’da Su-25 tipi savaş uçağı düştü

Bulgaristan'da savaş uçağı düştü
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Kazada uçağın pilotunun sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcısı Sözcüsü Siyka Mileva, yaptığı açıklamada, uçağın pilotunun sağ olarak kurtulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını aktardı. Uçağın tamamen yandığını kaydeden Mileva, düşüş nedeninin araştırıldığını vurguladı.

RUS YAPIMI ESKİ UÇAKLAR

Bulgaristan Hava Kuvvetlerinde bulunan 8 adet Su-25 uçağın tamamı 2021 yılında Belarus’ta onarılmıştı. Rus yapımı eski uçaklar kullanan Bulgaristan Hava Kuvvetleri, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş yüzünden uçakların bakımında güçlüklerle karşılaşıyor. 2021'de Bulgaristan Hava Kuvvetlerindeki uçaklarla ilgili 43 sorun yaşanmıştı. (AA)

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