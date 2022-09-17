Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk motor testi sonuçlandı

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı.
SELÇUK BAYRAKTAR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Bayraktar paylaştığı videoya "KIZILELMA’ya doğru" notunu düştü.
Selçuk Bayraktar Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda "Bayraktar #KIZILELMA bugün ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım ve görüntüler:
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