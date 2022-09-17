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  • Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk motor testi sonuçlandı

Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk motor testi sonuçlandı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi tamamlandı. Görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaştı…

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 22:17
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Baykar başkanı Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk motor testi sonuçlandı

Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk motor testi sonuçlandı
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Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı.

SELÇUK BAYRAKTAR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bayraktar paylaştığı videoya "KIZILELMA’ya doğru" notunu düştü. 

Selçuk Bayraktar Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda "Bayraktar #KIZILELMA bugün ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve görüntüler:

 

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Aysun Şimşek
17.09.2022 22:39
Muhteşem bir başarı hikayesi. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın ruhu şad olsun. Tüm Türkiye'ye ve mazlum milletlerin ortak sevinci oldu.  
 
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