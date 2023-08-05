Bulgaristan’da Türkiye’den gelen iki araçta 2,5 kilo kaçak altın ele geçirildi

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda, Türkiye’den ülkeye giriş yapan iki ayrı araçta yapılan aramalarda, toplam değeri 2 milyon 600 bin TL olan 2 bin 534 gram 14 ayar kaçak altın takı bulundu.

KAYNAK: İHA
Bulgaristan’da Türkiye’den gelen iki araçta 2,5 kilo kaçak altın ele geçirildi

İHA'nın haberine göre; araçlarda bulunan sürücü ve yolcular hakkında soruşturma başlatıldı.

İlk araçta 977 gram altın takı çıktı

İlk olay, 31 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yapmak isteyen, farklı ülke plakalı, sürücü ile birlikte 3 yolcunun bulunduğu araçta arama yapıldı. Bulgar vatandaşı olan sürücü ve yolcular beyan edilecek bir şey olmadığını belirtse de, yapılan detaylı aramada, bir sırt çantasının içinde ve üç yolcunun kıyafetlerinin ceplerinin içinde altın takıların bulunduğu zarflar ele geçirildi. Ele geçirilen 977 gram 14 ayar altın takıların toplam değerinin 90 863.79 Bulgar levası (40 bin 460 euro) olduğu belirtildi.

İkinci araçta 1 kilogram 557 gram altın takı bulundu

Bir diğer olay ise 1 Ağustos Pazar günü, yine Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda meydana geldi. Beyan edecek bir şeyi olmadığını açıklayan L.V., Gümrük ekiplerince yapılan kontrollerde, 2 çantanın içinde 14 ayar altından yapıldığı tespit edilen 1557 gramlık beyan edilmemiş kolye, küpe, yüzük, bilezik ve diğer süs eşyaları bulundu. Aracın Bulgar vatandaşı sürücüsü L.V. hakkında soruşturma başlatıldı.

Toplam değeri 235 bin 739 leva olan kaçak altınlar ele geçirildi

Bulgaristan Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, iki ayrı olayda ele geçirilen toplam değeri 235 bin 739 leva olan kaçak altın takıların fotoğrafları paylaşıldı. Haskovo Bölge Savcılığı’nın gözetiminde yürütülen iki ön yargılama süreci başlatıldığı bildirildi.

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