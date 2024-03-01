Bulgur saç uzatır mı

Beslenme Danışmanı Seçil Kenar, bulgurun B grubu vitaminleri sayesinde saç dökülmesini azalttığını ve cilt problemlerini iyileştirdiğini söylüyor. İşte ayrıntılar...

Bulgurun besleyici bir gıda olduğu doğrudur, ancak tek başına saç çıkarması için yeterli olmayabilir.

Beslenme Danışmanı Seçil Kenar, bulgurun vitamin bakımından zengin olduğunu ve saç ve cilt sorunlarına iyi geldiğini belirtti ve önemli bilgiler paylaştı…

KİLO VERMEDE YARDIMCI

Beslenme uzmanı Seçil Kenar, lif açısından zengin olan bulgurun tok tutarak kilo vermede yardımcı olduğunu vurgulayarak, bu değerli gıdanın diğer faydalarını şu şekilde anlattı: “Bulgur, dokuları koruyan ve güçlendiren nadide besin kaynaklarından biridir. Pirinçten 4 kat daha fazla kalsiyum, 2 kat daha fazla demir ve 2 kat daha fazla protein içerir. B grubu vitaminleri ile saç ve cilt sağlığına katkıda bulunur. İçindeki lifler sayesinde, bağırsak hareketlerini artırır ve bağırsak kanseri riskini büyük ölçüde azaltır. Özellikle okul çağındaki çocukların bağışıklığını güçlendirmesi ve enerjik olması açısından çok önemlidir.”

HAMİLELER İÇİN GEREKLİ

Bulgur, hamile kadınlar için de çok faydalıdır. Doktorlar hamile kadınlara bebeğin zeka gelişimi için folik asit içeren haplar tavsiye ediyor. Bulgur ise doğal bir folik asit kaynağıdır. Ayrıca anne sağlığını da koruyan bir besin niteliği taşır.

Bulgur, besin değeri yüksek bir gıdadır ve pişirmesi de çok kolaydır. Bulgurun hazırlanması sadece 20 dakika alır. Üretim sırasında yıkanan bulgurun, pişirirken yıkanmasına veya suya konmasına da gerek yoktur. Bulgur, besin değeri açısından çok zengin bir gıdadır. Saç ve ciltten, sindirim sistemine, hamile kadınların sağlığından okul çağındaki çocukların bağışıklığına kadar birçok alanda yararı vardır. Kenar, B vitamini açısından çok zengin olan bulgurun vücudumuza olumlu etkileri olduğunu ifade etti. Beslenme Danışmanı Seçil Kenar, bulgurun yüksek B grubu vitaminleri sayesinde saç dökülmesini ve cilt sorunlarını önleyebileceğini belirtti. Özellikle cilt sorunları ve saç dökülmesi yaşayanlar için bulgurun önemine dikkat çekti.