Bulunmaz Hint kumaşı: Batista Mendy

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor’un transfer görüşmelerini haftalardır sürdürdüğü ön libero transferi Batista Mendy ile ortak noktada yine buluşamadı.

Trabzonspor'un uzun süredir gündemini, Petkovic’den sonra en fazla meşgul eden Gine asıllı Fransız oyuncu Batista Mendy oldu. Petkovic transferi; kulübü tarafından yeniden yükseltilen yüksek bonservis nedeniyle kesin kapatılırken, şimdi de transfer görüşmeleri haftalardır devam eden genç ön libero Mendy, Avrupa’da istediği transferi yakalayamayıp transfer tarihi de kapanınca, Trabzonspor’un kapısına geri döndü.

Daha önce bir süre pazarlık yapılan oyuncu için Trabzonspor, Fransız League 2’de yer alan Angers Kulübüne; 5 milyon + 1 milyon istatistik bonusu önermiş, oyuncuyu da yıllık maaş olarak; 1 milyon 350 bin Euro + 350 bin bonus teklif etmişti.

Bu sunulan rakamlar, Fransız kulübü ve oyuncusu tarafından onaylanmış, hatta Batista, Türkiye’ye yola çıkmak için bavulunu bile toplamaya başlamıştı.

Avrupa’da transferin kapanmasıyla daha yüksek rakamı bulamayan uyanık Fransız kulübü ve oyuncusu , rotayı tekrar Trabzonspor’a çevirmek zorunda kalınca, Bordo Mavili kulüpte anlaşma sonrası tavır değiştirerek, kulübün ve oyuncunun ücretinde haklı olarak indirime gitti.

TRANSFER BEDELİNDE İNDİRİME GİDİLDİ

Askıya alınan transfer için başka alternatifler düşünülse de, Trabzonspor Batista Mendy defterini de kapatmayarak onunla dün-bugün son kez yine görüştü.

Son yaşanan gelişmeler sonrası, Bordo Mavililerin yetkili menajeri, Fransa’da 23 yaşındaki, oyuncunun kulübü ile tekrar temasa geçti.

Temaslar sonrası genç orta sahanın kulübüne; en son 4.5 Milyon Euro bonservis+ 1milyon Euro bonus bedeli teklif edilirken, Fransız temsilcisi Angers yetkililerinden son kararlarını bildirilmeleri istendi.

Oyuncunun yıllık maaş ödemesi olan; 1 milyon 350 bin Euro + 350 bin Euro istatistik bonusu olmak üzere toplam rakamı da; 1 milyon 700 bin Euro’dan, 1 milyon 200 Euro’ya indirildiği bilgisi geldi.

Bu arada Batista ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilirken, oyuncunun yarın ailesiyle birlikte özel bir uçakla Fransa'dan, Türkiye'ye geleceği bildirilmişti.

Bu arada, Batista Mendy için Fransızlardan son karar çıktı. Bonservis bedelinden çok memnun olunmazken, oyuncunun da bitmek bilmeyen özel istekleri 23 yaşındaki Afrikalı için abartılı bulundu.

Kısacası Bordo Mavili taraftarların ‘’Sanki bulunmaz Hint kumaşı’’ benzetmesi yaptığı oyuncu için, takımı takip eden medyanın büyük bir çoğunluğu da dahil, Batista’yı artık bu takımda kesinlikle görmek istemedikleri öğrenildi.

OKAY YOKUŞLU, DENİZ TÜRÜÇ VE TONY BASİC

Öte yandan, Trabzonspor yönetimi; bütçeyi aşmama konusunda ortak karar alırken, Mendy’e alternatif isimlerden biri olan Celta Vigolu, Trabzonspor’un eski merkez orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu konusunda da bu arada transferi için ön görüşmeler yaptı.

Bu oyuncunun takımından memnun edici bir maaş alması, bu transferi başlamadan olumsuz olarak noktalandırdı.

Diğer yandan, Trabzonspor alternatif isimleri devreye sokarak; şimdi de rotayı İstanbul Başakşehir Kulübü’nden Türkiye A Milli Takım oyuncusu Deniz Türüç ve Seri-A ekiplerinden, Lazio’nun orta saha oyuncusu Hırvat A Milli Takım oyuncusu, 26 yaşındaki Tony Basic’e çevirdi.