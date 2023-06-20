Bundesliga gol kralı Chelsea’ye transfer oldu

İngiliz ekiplerinden Chelsea RB Leipzig’de forma giyen Christopher Nkunku’nun transfer edildiğini açıkladı.

Bundesliga gol kralı Chelsea’ye transfer oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz sezon önce yıllardır kulübün sahibi olan Rus işadamı Roman Abromovic’e veda eden ve üst üste aldığı kötü sonuçlarla Premier Lig’i 12. Sırada bitiren Chelsea gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Londra ekibi yaptığı açıklamayla Leipzig’de forma giyen Christopher Nkunku’nun 63 milyon Sterlin karşılığında transfer edildiğini açıkladı.

"KADROMUZA KALİTE KATACAK"
Chelsea'nin sportif direktörleri Laurence Stewart ve Paul Winstanley Nkunku hakkında şu ifadelerde bulundu. "Christopher son iki sezonda Avrupa futbolunun öne çıkan hücum oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve kadromuza kalite, yaratıcılık ve çok yönlülük katacak. RB Leipzig ve Fransa ile en üst düzeyde yeteneğini gösterdi ve yeni sezondan önce yeni takım arkadaşlarına katılmasını dört gözle bekliyoruz"

CHELSEA FORMASI GİYMEKTEN GURUR DUYACAĞIM"
Chelsea’ye transfer olan Nkunku ise yeni takımına şu sözlerle merhaba dedi. "Chelsea'ye katıldığım için inanılmaz derecede mutluyum. Beni kulübe getirmek için büyük çaba sarf edildi ve yeni teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımla tanışmayı ve Chelsea taraftarlarına sahada neler yapabileceğimi göstermeyi dört gözle bekliyorum. Ligue 1 ve Bundesliga'da oynadıktan sonra, şimdi dünyanın en güçlü liglerinden biri olan Premier Lig'de oynamak istiyorum. Bu meydan okuma için çok heyecanlıyım ve Chelsea forması giymekten gurur duyacağım”

GEÇTİĞİMİZ SEZON BUNDESLİGA'DA GOL KRALI OLDU
4 sezondur RB Leipzig’de forma giyen Nkunku geçtiğimiz sezon Bundesliga’da kaydettiği 16 gol ile gol kralı olmuştu.

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