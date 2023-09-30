Bundesliga'dan Montella'ya mesaj gönderdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen Eren Dinkçi, "Türkiye'yi seçeceğim" dedi.

Bundesliga'dan Montella'ya mesaj gönderdi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Werder Bremen'den Heidenheim'a kiralık olarak giden 21 yaşındaki futbolcu A Milli Takım hocası Montella'ya mesaj gönderdi.
Türkiye U19 için 1 maç oynayan, Almanya U20'de ise 3 maça çıkan Eren Dinkçi, davet alması halinde Türkiye'yi seçeceğini söyledi. Dinkçi, "Son milli takım arası sırasında Stefan Kuntz ve teknik direktörümüz Frank Schmidt arasında temas vardı. Geniş kadrodaydım ama maalesef sonunda olmadı" dedi.
"MUTLU OLURUM"
Eren Dinkçi, milli takım konusunda ayrıca, "Bu konuda hiç stres yapmıyorum ve gerçekleşirse mutlu olurum" ifadelerini kullandı.
Heidenheim forması altında bu sezon 6 maçta sahaya çıkan Eren Dinkçi, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sağ kanatta ve santrforda forma giyebilen genç futbolcunun bonservisinin bulunduğu Werder Bremen ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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