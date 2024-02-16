Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz

Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz
Kaynak: Haber Merkezi
SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükselerek memur emeklisi zam oranına eşitlenmiş oldu. Ocak emekli maaşı ve maaş farkları hesaplara yansırken SGK e-Devlet'te yeni maaşları yeniledi. Yeni maaşlar hesaplarda görülmeye başladı.
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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 1

Emekli Ocak'ta yapılan ek artışla yüzde 49,25 zam aldı ama farklar Şubat ayında yatırıldı. SGK ise e-devlette yeni maaşları güncelleyerek yenilerini yayınladı.

Yeni maaşlar hesaplarda görülmeye başladı. e-Devlet'te bir de ilave fark eklendiği görüldü. İlave farkın anlamı nedir? Emeklilerin yeni maaşlarını öğrenmesi için asıl nereye bakmak gerekir?

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 2

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI EŞİTLENDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında açıklanan 6 aylık enflasyon sonrasında yüzde 37,57 olan artış oranı 11,68 puan refah payı ile birlikte yüzde 49,25'e yükseldi. Hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları eşitlendi. Emeklilerin hesaplarına Ocak ayı maaş günlerinde yüzde 37,57'lik artış yansımış oldu.

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 3

11,68 puanlık fark ve 10 bin lira taban maaşa tamamlayan destekler ise yasal düzenleme sonrasında Şubat ayı başında yattı. Toplam ödenen miktar yüzde 49,25 zam üzerinden oldu.

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 4

EMEKLİLER ÖDEMELERİ GÖREBİLİYOR

Şubat ayının maaşlarını almaya hazırlanan emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu e-Devlet sisteminde 6 ay boyunca alacakları yüzde 49,25 artırılmış maaşlarını ve yeni ek ödemelerini görecek.

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 5

ADIM ADIM EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR

SSK'lılar için ödemeler şubatın 17'sinde Bağ-Kur'lular için de 25'inde başlayacağı belirtildi. e-Devlet sisteminde ayrıca yapılan fark ödemeleri de bulundu. Emeklilerin maaşlarındaki bu ilave artışı da merak konusu oldu. Peki adım adım maaşlar nasıl öğrenilir?

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 6

ADIM 1:

"4 (A-B-C) emekli aylık bilgisi" bölümüne girin.

"Detay" kısmına tıklayın.

"Aylık tutar", "Birikmiş aylık tutar" ve "ek ödeme" bölümlerinden taban maaşın altında olanlar için ise "5510/ Ek 19 destek ödemesi" kısmı da bulunuyor.

Bunlara tek tek bakmak gerekirse...

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 7

Aylık tutar: Kişinin kök maaşını ifade eder. Yapılacak tüm artışlar bu rakam üzerinden yapılır. Temmuz ayında yapılacak artış oranı bu rakama eklenir.

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 8

Ek ödeme: Kişinin kök maaşının yüzde 4'ünü gösterir. Bu rakam kök maaşına eklenerek bankaya yatırılır.

Birikmiş aylık tutar: Buradaki rakam kişinin Ocak ayından oluşan 11.68 puanlık refah payı ilavesini gösterir. Şubat ayında yatırıldığı için hesaplamada görülür. Bu fark bankaya kök maaş ve ek ödeme ile yatırılacak.

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 9

ADIM 2:

"4( A-B-C) emekli aylık ödeme bilgisi" bölümüne girilir.

Kişiye Şubat ayı içinde yapılan ödemelerin detayları görülür.

"Net aylık tutar", "Aylık tutar", " Ek ödeme" ve "Birikmiş ödeme tutar" bölümleri çıkar.

Maaşta bir kesinti (ilaç-hastane) varsa o da görülür.

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 10

Net aylık tutar: Kişinin Şubatta aldığız toplam ödeme bilgisi yer alır. Buna göre kök maaş, ek ödeme ve Şubat ayı başında yatırılan Ocak ayına ait 11.68 puanlık farkın toplamı da dahildir. Görülen rakam kişiye bu ay ödenmiş yada ödenecek rakamdır, maaş değildir.

Aylık tutar: Bu rakam kişinin kök maaşını gösterir. Bu rakam ek ödemesiz aylıktır. Tüm artışlar bu rakam üzerinden yapılır.

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 11

Ek ödeme: Kişinin kök maaşının yüzde 4'ü alınarak ek ödeme olarak gösterilir. Bu rakam kök maaşına eklenerek bankaya yatırılacaktır.

Birikmiş ödeme tutarı: Bu rakam kişinin Ocak ayından oluşan 11.68 puanlık refah payı ilavesini gösterir. Şubat ayında yatırıldığı için açılan hesaplamada görülür. Bu fark kişiye ödendiği için bankaya kök maaş ve ek ödeme ile yatırılır. Şubat ayında yapılan tüm ödemeler burada görülür.

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 12

ADIM 1:

*4 (A-B-C) emekli aylık bilgisi
*Kök maaş bilgisi
*Eke ödeme bilgisi
*5510/ Ek 19 destek ödemesi

ADIM 2:

*4( A-B-C) emekli aylık ödeme bilgisi
*Net maaş
*Ek ödeme
*Hesaba yatacak para
*5510/ Ek 19 destek ödemesi

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 13

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI NASIL KULLANILIR

e-Devlet'te yer alan bölümlerden birisi de çalışanların emekli olduklarında alacakları tahmini emekli maaşını hesaplatabilecekleri alan olarak karşımıza çıkar.

Buraya girilecek bilgiler sonrasında ne kadar emekli maaşı alınabileceği tahmini olarak hesaplanır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yapılan sorgudur.

Burada 'Bugün emekli olsam kaç lira alırım' sorusu sorulur. Bu sebeple emekli olunacak tarihte hesaplamalar daha farklı olacaktır.

Enflasyon, aylık bağlama oranları, bu sürede yapılan zam ve refah payı artışları kişinin alacağı aylığı değiştirir.

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 14

ŞUBAT EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin maaşları değişik tarihlerde ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur'da tahsis numarasının son rakamına göre günler belirlenmektedir.

SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaş alırken Bağ-Kur emeklileri 25'i ile 28'i arasında alır. Memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alır. Ödeme tarihleri şöyle belirlenir:

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 15

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz 16

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'sinde emekli maaşlarını alırlar.

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