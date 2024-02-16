Emekli maaşlarında son gelişme. SGK Şubat rakamlarını değiştirdi. e Devlet'ten emekli maaşını nasıl sorgulayabilirsiniz

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI NASIL KULLANILIR

e-Devlet'te yer alan bölümlerden birisi de çalışanların emekli olduklarında alacakları tahmini emekli maaşını hesaplatabilecekleri alan olarak karşımıza çıkar.

Buraya girilecek bilgiler sonrasında ne kadar emekli maaşı alınabileceği tahmini olarak hesaplanır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yapılan sorgudur.

Burada 'Bugün emekli olsam kaç lira alırım' sorusu sorulur. Bu sebeple emekli olunacak tarihte hesaplamalar daha farklı olacaktır.

Enflasyon, aylık bağlama oranları, bu sürede yapılan zam ve refah payı artışları kişinin alacağı aylığı değiştirir.