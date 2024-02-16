Emeklilere kötü haber geldi. SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı

Milyonlarca emekli gelebilecek seyyanen zammı bekliyor. Yerel seçimler öncesi umutlu olan emekli gelecek güzel haberleri bekliyor.

Sosyal Güvelik Uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili bomba bilgileri verdi.

MART AYINI İŞARET ETTİ

Emeklilerin seyyanen zam beklentisi için yerel seçimleri işaret eden Erdursun "Hükümet buna kapıları kapattı mı kapatmadı mı bilmiyoruz. En son işte mart ayına kadar göreceğiz. Mart ayına kadar zaten bir artış olmazsa bir daha artış falan beklemeyin" ifadelerini kullandı.

Erdursun açıklamasında, “"Mart ayında seçim var. Seçime kadar hala emeklilerin bir umudu ve beklentisi var, martta artış yapılabilir diye. 2008 yılında emekli aylığı hesaplamaları değişmeseydi en düşük emekli aylığı 20 bin liranın üstünde, diğer maaşlar da 35 bin TL gibi rakamlar olacaktı. Bu durumda hükümet en düşük emekli aylığı olarak 10 bin TL veriyor 20 bin TL vermesi gerekirken. Bunu vermeyip bayram ikramiyesi veriyor.” şeklinde konuştu.

"İYİLEŞTİRMELER YAPILMAYADABİLİR"

Devamında Erdursun “Ocak ve temmuzda enflasyon farkı neyse sadece bu farklar verilecek, üstüne ayrıca bir iyileştirme yapılabilir de yapılmayabilir de. Bakın asgari ücrete mesela temmuz ayında artış yapmayacağız dedi hükümet. Temmuz ayı geldiğinde en önemli tartışmalardan biri bu olacak.” dedi.

Öte yandan Erdoğan "2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz" demiş ancak düşük bir zam yapılmıştı.