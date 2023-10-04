Bunları yatak odanızda mutlaka buludurun

Bu bitkileri başucunuza koyun rahat uyuyun. İşte o şifalı bitkiler

KAYNAK: Haber Merkezi
Bunları yatak odanızda mutlaka buludurun

Bazı bitkileri yatak odasında bulundurarak rahat bir uyku çekeceğinizi biliyor muydunuz? İşte o bitkiler ve faydaları…

YASEMİN
Tatlı ve hoş bir kokusu var. O koku rahatlatıcı, kaygı azaltıcı bir özelliğe sahip. Bu nedenle uykudayken iyi bir şekilde dinlenmenizi sağlıyor. Depresyon yaşayanlar için birebir yararlı…

GARDENYA
Kokusu, parfüm ve esans yapımında sıklıkla kullanılıyor. Yapılan çalışmalara göre uykuyu tetikleyen özelliklere sahip.

ŞEYTAN SARMAŞIĞI
Yatak odasındaki toksinleri temizleyerek yok ediyor. Havadaki formaldehit ve bazı kimyasalların giderilmesi için çok ideal.

ÖRÜMCEK BİTKİSİ
Havayı temizlemede şampiyonlardan biri olan örümcek bitkisi kurdele çiçeği olarak da biliniyor. Karbonmonoksit, formaldehit ve benzeri temizleme özellikleri bulunuyor.

İNGİLİZ SARMAŞIĞI
En iyi hava temizleyicileri arasında ilk sırada. Toksinleri, küfleri ve ayrıca havadaki diğer bazı alerjenleri filtreliyor.

ORKİDE
Geceleri oksijen yayıyor. BU nedenle yatak odası için çok mükemmel. Diğer bir avantajı ise pek çok renkte çeşidinin bulunması...

BİBERİYE
Biberiye sadece yemeklere tat katmakla kalmıyor, kokusu hafızayı güçlendiriyor.

AŞK MERDİVENİ
Eğreltiotu olarak da biliniyor. İç mekanlarda deterjan ve temizleyicilerin neden olduğu uçucu organik bileşiklerden kurtulmak için çok faydalı. Odadaki nemi dengeleyerek rahat bir nefes alınmasını sağlıyor…

AREKA PALMİYESİ
Havaya nem katıyor. Kuru bir ortamda yaşayanlar için harika bir bitki. Odada areka palmiyesi bulundurmak istiyorsanız gün ışığını tercih ettiği için güneye veya batıya bakan bir pencerenin yanına koymalısınız…

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