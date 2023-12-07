Bunu gördüğünüz asansöre sakın binmeyin! Hemen geri adım atın

Türkiye Makine Mühendisleri Odası (TMMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, asansörlere yapıştırılan etiketlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Kırmızı veya sarı etiket varsa o asansörü kullanmayın" dedi.

KAYNAK: İHA
Bunu gördüğünüz asansöre sakın binmeyin! Hemen geri adım atın

Türkiye Makine Mühendisleri Odası (TMMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Makine Mühendisleri Odası Nevşehir Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu etkinlikte asansörlerdeki tehlikeli durumu açıkladı.

Asansör kullanıcılarının asansörlere yapıştırılan etiketlere dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Varol, "Asansörlerde kırmızı veya sarı etiket varsa o asansörü kullanmayın" çağrısında bulundu.

Varol, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Bizim asansör kontrolünde en önemli gördüğümüz konulardan bir tanesi kırmızı etiketli asansörlerin kullandırılması. Mavi ve yeşil etiketler uygun etiketlerdir. Kırmızı ve sarı etiketler ise uygunsuz etiketlerdir. Bir asansör kırmızı ve ya sarı etiket almış ise bunun süresi dolmadan hızlı bir şekilde revizyonunun yapılıp, tekrar kullanıma uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Kırmızı ve ya sarı etiket alan asansör, mavi renge dönerse ondan sonra kullanıma açılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın, bina yöneticilerimizin ya da kurumun teknik yöneticilerinin bunlara kesinlikle dikkat etmesi gerekmektedir. Normalde asansörün mühürlenmesi gerekiyor. Ancak 60 günlük bir revizyon süresi var. Bu süre sonunda halen kırmızı etiketli ise o asansörün mühürlenmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda yanlışa düşüyorlar. 60 gün kullanıp, 60. gün yaptırılması değil, bu süre asansörün yaptırılması gereken bir süredir. Bu süre içerisinde asansör kullanılmamalı. Kırmızı etiketli asansörün kapatılarak biran önce revizyonunun yapılması gerekiyor.

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