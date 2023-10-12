Bunu yapan insan olamaz. Yavru kediye işkence etti savunması pes dedirtti

İstanbul Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir petrol şirketinin depo çalışanı Süleyman A., 3 aylık yavru kediyi iş yerinin önünde paspasla yaklaşık 50 metre sürükleyip, çöp konteynerine attı.

KAYNAK: DHA
Bunu yapan insan olamaz. Yavru kediye işkence etti savunması pes dedirtti

Olay, dün öğle saatlerinde, Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'ndeki petrol ve doğalgaz firmasının distribütörü olarak faaliyet gösteren bir şirketin depo bölümünde yaşandı. Depoda çalışan Süleyman A., iddiaya göre 3 aylık erkek yavru kediyi depodaki alarm sistemini aktif hale getirdiği için paspasla itip, havaya savurarak yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra çöp konteynerine attı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yakınlardaki bir iş yerinde çalışan ve yaşananları gören Ebru Işık, tepki gösterdikleri Süleyman A'nın, kendisini savunduğunu söyledi. Ebru Işık'ın veterinere götürdüğü kedinin kalçasında kırık ve çatlak, derisinde ise darbeye bağlı lezyonlar görüldüğü belirtildi. Yavru kedinin durumunun iyi olduğu, kalça kırığının zamanla iyileşeceği; 10 gün sonra ise uygun bir kişi bulunulduğunda sahiplendirileceği öğrenildi. Öte yandan şirket, Süleyman A'nın işine son verildiğini belirtti.

"KEDİ BAYGIN HALDE, HAREKETSİZ KALMIŞTI"

Yaşananları anlatan Ebru Işık, "Ben telefon görüşmesi yaptığım sırada şahsın elindeki çek pas aletiyle kediyi tartakladığını fark ettim. Başta kedinin ölü olduğunu sanmıştım ama canlı olduğunu kedi kaçmaya çalışırken fark ettim. Zaten sonrasında kanım dondu ve sesli şekilde bu kişiyi uyarmaya başladım 'Lütfen yapmayın' ve 'Ne yapıyorsunuz?' dedim. Ancak beyefendi kesinlikle dinlemedi ve çek pas aletiyle kediyi çöp konteynerine doğru fırlattı. Kedi zaten orada hareketsiz kalmıştı. Sonra kedinin yanına aşağı indiğimizde hareketsiz, baygın haldeydi. Bizi gördüğünde kaçmaya çalıştı, düştü konteynerden. Orada bir yerinin zarar gördüğünü anladık. Kediyi sakinleştirmeye, yaş mama vermeye çalıştık" dedi.

"KALÇASINDA KIRIK VAR"

Kediyi veterinere götüren Ebru Işıl, "Müşahede altına alındı, raporları hazırlandı. Kalça kısmında bir kırığı var, göbek kısmında da bir yarık söz konusu. Dikişleri atıldı, bir 10 günlük tedavi süreci olacak bu süreçte ben evime aldım, 10 gün sonra sahiplendirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

"RAHATSIZ OLDUM, TABİ Kİ ÇÖPE ATACAKTIM"

Ebru Işık, "Aşağı indiğimde ilk işim kendisinin yanına gitmek oldu. Bu kadar bağırmama çağırmama neden tepki vermediğini sordum. Bana, 'Dükkanın alarmı çalıyor, bu yüzden rahatsız oldum, ne yapacaktım, tabi ki çöpe atacaktım' dedi. Tabi bizim bu duruma kanımız dondu, o esnada kediyle ilgilendik, kendisiyle muhatap olmadık" ifadelerini kullandı.

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