Bunu yapan yandı 1.5 milyon TL ceza ödeyecek. Resmi Gazete'de yayınlandı

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Bunu yapan yandı 1.5 milyon TL ceza ödeyecek. Resmi Gazete'de yayınlandı
Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara 1.5 milyon TL para cezası verileceğini ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Helal Akreditasyon Kurumunca hazırlanan "2024 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği aktarıldı.

"HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETİ"

Tebliğle, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanan idari para cezalarının alt ve üst limitleri, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 58,46 artışın yansıtılması sonrasında yeniden ortaya çıktı.

1.5 MİLYON TL CEZA ALACAKLAR

Bu durumda, söz konusu idari para cezalarının alt limiti 158 bin 460 lira, üst limiti ise 1 milyon 584 bin 600 lira olduğu aktarıldı.

31 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ

Belirlenen miktarlar 31 Aralık'a kadar geçerli olacağı ifade edildi.

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