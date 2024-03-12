Bunu yapana ekmeği ucuza veriyor

Kaynak: İHA
Bunu yapana ekmeği ucuza veriyor
Eskişehir'de bir fırıncı esnafı, müşterilerine çevreyi korumaya teşvik amacıyla poşetini getirene ekmeği 1 TL daha ucuza satmaya başladı.

Eskişehir'de uzun yıllardır devam eden ilginç bir kampanya ile dikkat çeken bir fırıncı esnafı, kendi poşetini getirene ekmeği daha ucuza satmaya devam ediyor.

Fırıncı esnafı Oğuzkan Akbal, çevre kirliliğini azaltmak ve vatandaşlara tasarruf sağlamak amacıyla poşetini getirene ekmeği 1 TL indirimle sunuyor.

Ekmek fiyatlarının yükselmesine rağmen, Akbal'ın kampanyası uzun yıllardır devam ediyor ve müşterilerinden olumlu tepkiler alıyor.

Poşetini getiren müşterilere yapılan indirim, hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir katkı sağlıyor.

Akbal, poşet kampanyasının yanı sıra pide fiyatlarında da düşüşe gittiğini belirtiyor. Ramazan ayıyla birlikte pide fiyatlarını da düşürdüklerini ve belediyeyle aynı fiyata satmaya çalıştıklarını vurguluyor.

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Akbal, çevreye duyarlılığın ve vatandaşlarla dayanışmanın önemine vurgu yaparak, poşet kullanımının azaltılmasının doğaya olan sorumlulukları olduğunu ifade ediyor. Hem ekonomik zorluklar hem de çevresel kaygılar gözetilerek yapılan bu çalışmalar, fırıncı esnafının halka olan sorumluluğunu ve çevreye duyarlılığını gösteriyor.

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