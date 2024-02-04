Bunun sayesinde aknelerinizden tamamen kurtulun

Bu meyvenin pek çok insanın bilmediği bir kullanımı da hindistancevizi yağının sivilce tedavisinde kullanılabiliyor olması.

Hindistan cevizi yağında laurik asit, kaprik, kaproik ve kaprilik orta zincirli yağ asitleri gibi orta zincirli yağ asitlerinin (MCFA'lar) varlığı, sivilceye neden olan bakterileri yok etmeye yardımcı oluyor.

Hindistan cevizi yağını sıvı olarak kullanmak, uygulamayı daha basit ve kolay hale getirmenin yanı sıra, cildinize çok fazla yağ uygulamamanızı da kolaylaştırabilir. Yağlı bir cildiniz varsa bu çok önemli faktördür.

Hindistan cevizi yağını gece boyunca ciltte bırakılması gözeneklerinizi tıkayabilir ve daha fazla sivilce oluşmasına sebep olabilir. Sadece kuru cildiniz varsa işe yarar, bu yüzden yağlı, normal veya karma bir cildiniz varsa gece boyunca bırakmayın.