Burak Hakkı sevgilisiyle mutluluk pozu verdi 

1994 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra pek çok dizi ve filmde rol alan Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Hara Pappa ile yollarını ayırmıştı. Yaşamının bir kısmını Çanakkale'deki çiftliğinde geçiren Hakkı, yeni aşkını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

AYNADAKİ AŞK

50 yaşındaki oyuncu, adı Naz olan bir güzelle aşk yaşadığını duyurdu. Hakkı, otomobilinin aynasından yansıyan bu fotoğrafa kalp emojisi koydu.

Oyuncu, 2001–2012 yılları arasında meslektaşı Sema Şimşek ile evlilik yaşamıştı. İkilinin evliliklerinden Rüzgar isminde oğulları bulunuyor.

