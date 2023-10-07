Burak adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Burak isminin anlamını araştırıyor. Peki, Burak ne demek? Burak isminin anlamı nedir?
BURAK NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Burak ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Muhammed’in, üzerine binerek mîrâca çıkması için emrine verilen semâvî binek.
- Temiz, berrak.
- Yıldırım, şimşek.
- Parıldamak ve ışıldamak.
BURAK İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Burak ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Burak ismini koymak caizdir.