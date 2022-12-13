Burak Özçivit Katar’da Kevin Spacey ile bir araya gelmesinin ardından fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Kevin Spcaey ile fotoğraflarını sosyal medya hesabına koyan Burak Özçivit konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Burak Özçivit neden gündem oldu? Burak Özçivit ‘Kevin Spacey’ için ne dedi?

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da Kevin Spacey ile bir araya geldi. Taciz iddiaları nedeniyle yargılanan Spacey ile fotoğraflarını paylaşan Burak Özçivit, gelen tepkiler sonrasında açıklama yaptı. Peki, Burak Özçivit ‘Kevin Spacey’ için ne dedi?

Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da dünyaca Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile buluştu. Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da maç izlemek için bir araya üçlü, müsabaka öncesi sohbet etti.

Cinsel taciz suçlamasıyla anılan Kevin Spacey ile fotoğraflarını paylaşan Burak Özçivit tepkilerin ardından sosyal medya hesabındaki fotoğrafları sildi. Ardından bir açıklama yapan Burak Özçivit, "Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak. Saygılarımla." dedi.

KEVİN SPACEY NE YAPTI?

Geçtiğimiz aylarda yargılandığı cinsel saldırı davasında suçsuz bulunan ABD'li aktör Kevin Spacey'nin, bu kez de farklı 7 cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacağı açıklanmıştı.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'nden yapılan açıklamada, Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey'nin 2001 ile 2004 yılları işlediği iddia edilen cinsel saldırı suçundan yargılanacağı belirtilmişti.

Suçlamalar arasında üç adet uygunsuz saldırı, üç adet cinsel saldırı ve bir kişinin rızası olmadan cinsel faaliyette bulunmasına neden olmak yer alıyor.

Gelecek yıl haziran ayında İngiltere’de mahkemeye çıkacağı belirtilen 63 yaşındaki oyuncu, hakkında yapılan tüm suçlamaları her defasında reddetmiş ve suçsuz olduğunu söylemişti.