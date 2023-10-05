Kevin Spacey hastaneye kaldırıldı

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Spacey suçsuz bulunmuştu.

Oyuncunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Spacey'nin kolunun 8 saniyeliğine uyuşması üzerine oyuncunun kalp krizi geçirme tehlikesi olduğu belirtildi.

64 yaşındaki oyuncu, Taşkent Uluslararası Film Festivali için Özbekistan'daydı. TMZ'nin haberine göre, kolunun uyuşması üzerine hastaneye giden oyuncunun "Durumunun iyi olduğu ve aynı gece film festivaline katılabildiği" belirtildi.

Spacey, festivaldeki konuşmasında yaşadığı rahatsızlığın ardından "hayatın daha değerli olduğunu" anladığı ifade etti.

SUÇSUZ BULUNDU

Dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere 12 suçla yargılanan Kevin Spacey geçtiğimiz haftalarda suçsuz bulunmuştu.

Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dava 4 haftadır sürüyordu. Son 3 gün içinde 12 saat 26 dakika boyunca dava üzerine çalışan jüri, kararı açıkladı. Hakkındaki suçlamaları hiçbir zamana kabul etmeyen aktör, sonunda aklandı.