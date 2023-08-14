Burak Özçivit'ten ünlü model Angelina Michelle'e sert tepki

Model Angelina Michelle, Instagram hesabından yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile Facetime yaptığı bir caps'i paylaştı. Ünlü oyuncu ise photoshop'lu fotoğrafın gerçeğini paylaşarak sosyal medyada sitem etti.

BURAK ÖZÇİVİT İLE CAPS'İNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyadaki pozlarıyla adından söz ettiren model Angeline Michelle, Burak Özçivit ile Facetime yaptığı bir görüşmenin caps'ini paylaştı.

"I LOVE TÜRKİYE"

Michelle'nin paylaşıma "I love Türkiye" yazması dikkati çekti. Özçivit ise bu paylaşımdan sonra eleştiri oklarının hedefi oldu.

"BİZİ RAHAT BIRAKIN ARTIK"

Ünlü oyuncudan cevap gecikmedi. Yapılan caps'e ve haberlere sinirlenen Özçivit sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı ve fotoğrafın orjiinalini paylaştı: Saçma sapan haberler bıktık, bizi rahat bırakın artık.