Burak Yılmaz futbolu bıraktığını açıkladı

Merakla beklenen açıklama Burak Yılmza'dan bugün geldi.

Burak Yılmaz futbolu bıraktığını açıkladı

Burak Yılmaz, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısıyla kararını açıklayan Burak, "Bugün bu basın toplantısını neden yapıyoruz. Dün akşam dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi stadyumda el sallayarak veda etti. Ben de isterdim öyle veda etmeyi ama kısmet olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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