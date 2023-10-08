Burak Yılmaz galibiyeti Şenol Güneş'e hediye etti

Süper Lig'de İstanbulspor'u mağlup eden Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Burak Yılmaz, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Burak Yılmaz galibiyeti Şenol Güneş'e hediye etti

Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a emanet edilen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Burak Yılmaz, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları;

"Ben kötü oynadığımızı düşünmüyorum ancak yeter mi? Yetmez. Zaman zaman oyundan düştük, zaman zaman kontrolü aldık. İstanbulspor'u tebrik ediyorum, burada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar. Taraftarlarımıza maç sonundaki sevgi gösterileri için teşekkür ederim. Ancak bir çiçekle bahar gelir mi? Gelmez tabii. Beşiktaş taraftarı döver de sever de. Onların kızgınlıklarının başımızın üstünde yerleri var. Biz onlara sırt çeviremeyiz. Cenk'in penaltıyı Ghezzal'a bırakması çok önemli. Bir golcü için gol atmanın önemi büyük. Galibiyet taraftarlarımıza ve Şenol hocamıza armağan olsun. İzliyordur bizi şu an muhtemelen. Bu galibiyet Şenol hocamız için."

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