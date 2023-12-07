Şenol Güneş'in nerede olduğu ortaya çıktı. Teklif aldığı takımı açıkladı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra konuşmayan teknik direktör Şenol Güneş ilk demecinde hangi takımdan teklif aldığını açıkladı.

Bahar Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Şenol Güneş'in nerede olduğu ortaya çıktı. Teklif aldığı takımı açıkladı

Beşiktaş'taki görevinden 2 ay önce ayrılan teknik direktör Şenol Güneş, sessizliğe gömülmüş, ortadan da kaybolmuştu.

Şenol Güneş suskunluğunu bozdu ve Azerbaycan basınına konuştu.

Sportinfo'nun sorularını cevaplayan Şenol Güneş, şu anda Avusturya'da olduğunu belirtirken, teklif aldığı takımı da açıkladı.

Güneş, şunları söyledi:

"Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaktan gurur duyarım. Belli kişilerden teklifler geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Hayırlısı diyelim, kısmet olursa Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaktan gurur duyarım."

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