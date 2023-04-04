Burak Yılmaz'ın yeni takımı Süper Lig'de. Dönüyor

Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen Burak Yılmaz, geçen hafta içinde sürpriz bir veda mesajı vermişti.

Burak Yılmaz, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve taraftarları. Sizin için oynamak benim için bir onurdu. Her şey için çok teşekkür ederim. Size daha iyi ve başarılı yıllar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Burak Yılmaz'ın teknik direktör Julio Veazquez ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararını aldığı ileri sürülmüştü.

Fortuna Sittard Kulübü'nden ayrılıkla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Sabah'taki habere göre Burak Yılmaz Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Haberde Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta futbolcu olarak değil, teknik heyette görev alacağı iddia edildi.