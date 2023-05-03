Kılıçdaroğlu Rıdvan Dilmen, Arda Turan, Burak Yılmaz'la görüşecek

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde spor alanında büyük bir atılım yapmak için spor üs kurulu kurmayı planlığı ortaya çıktı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının hedefinde ise kendisine muhaliflerin de dahil olduğu isimleri bir araya getirmek.

Bu üs kurul için düşünülen isimler arasında eski kulüp başkanları Aziz Yıldırım, Faruk Süren, Alp Yalman, Mehmet Ali Yılmaz, Serdar Bilgili yer alıyor.

Fotospor'un haberine göre Kılıçdaroğlu'nun spor üst kurulu kendisine muhalif olduğu bilinen Rıdvan Dilmen, Arda Turan, Burak Yılmaz gibi eski futbolcuların sözlerini de dinleyecek.

Görüşlerini alacak. Üst kurul içinde eski federasyon başkanları, şampiyon sporcular ve eğitimciler yer alacak.