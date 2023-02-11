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Burak Yılmaz'dan yardım açıklaması: Bir o kadar da ben yardım yapacağım

Depremin ilk gününden itibaren sporcular, kulüpler ve taraftarlar dayanışma göstermeye başladı. Milli futbolcuların vasıtası ile yurt dışından da insanlar Türkye ve depremzedelere yardım etmek için çalıştı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 01:07
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Burak: Bir o kadar da ben yardım yapacağım

Burak Yılmaz'dan yardım açıklaması: Bir o kadar da ben yardım yapacağım
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Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, Hollanda halkının depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.
Sosyal medyada bir yayına katılan Burak Yılmaz, "Allah, Hollanda'nın hepsinden razı olsun, bizim için seferber oldular. 17-18 milyonluk ülke, bizim her platformda önümüzdeler. Sanayi, tarım, futbol... Bazı şeylerde şapkamızı önümüze koyup düşünelim." dedi.

Burak, "Bana bugün 'Galatasaraylıların yaptığı yayına mı bağlanıyorsun' diyerek bir ton küfür geliyor, ben bağlanmayacağım da kim bağlanacak? 4 senemi vermişim, neler kazanmışım neler vermişim. Her zaman yardım konusunda yayınızdayım Ben, Ahbap'a bir bağış yaptım. Bir tır ayarladık. 7 kişilik bir aileyi Antalya'ya götürdük. Ben yaptığım yardımı story'e mi koyayım? Ben şov yapmam." ifadelerini kullandı.
50 bin TL alt limitli satışa çıkan formasıyla ilgili Burak Yılmaz, "Formam ne kadar ediyorsa açık arttırmada bir o kadar daha ben veriyorum." sözünü verdi.

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