Burası ABD değil İstanbul. TIR'ın devrilmesi Kask kamerasında

İHA'nın haberine göre, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevkii'nde seyir halindeki yük dolu TIR bir anda kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen TIR, emniyet şeridindeki bariyere çarparak şarampole uçtu.

Yan yatan TIR'ı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtan çıkardığı sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı bölgedeki en yakın hastaneye sevk edilirken, poliste kazayla ilgili çalışma başlattı. TIR'ın devrildiği anlar ise bir motosiklet kullanıcısının kask kamerasına yansıdı.