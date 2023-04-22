Burası Hindistan değil İstanbul: Bayram izdihamı

Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, havanın güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı atan vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu.

POLİS KALABALIKTAN ŞERİT ÇEKMEK ZORUNDA KALDI

Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının da etkisiyle toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu. Yoğun kalabalık Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda izdiham yarattı.

Polis ekipleri, izdihamı engellemek için istasyon içine şerit çekti.

BİR KİŞİ FENALIK GEÇİRDİ

İstasyona girmeye çalışan vatandaşlar onarlı gruplar halinde içeri alındı. İzdiham nedeniyle bir kişi fenalık geçirirken yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar arbede çıkardı. İstasyonun içerisinde ki malzemeler zarar gördü.

İşte Eminönü'nde yaşanan izdihamın görüntüleri:

Metroda yaşanan kalabalığın görüntüleri: