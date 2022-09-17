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  • Buray ve Ayşe Özyılmazel'den ilk fotoğraf geldi. Düğüne birlikte katıldılar

Buray ve Ayşe Özyılmazel'den ilk fotoğraf geldi. Düğüne birlikte katıldılar

Şarkıcı Buray ile köşe yazarı ve şarkıcı Ayşe Özyılmazel sosyal medya sayfalarından paylaştıkları sarmaş dolaş fotoğrafla aşklarını ilan etti. 

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 12:17
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Buray ve Ayşe Özyılmazel sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştı! İşte ilk fotoğraf

Buray ve Ayşe Özyılmazel'den ilk fotoğraf geldi. Düğüne birlikte katıldılar
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Şarkıcı Buray'ın, meslektaşı ve köşe yazarı Ayşe Özyılmazel'le yakınlaştığı iddia edilmişti. 

İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı ancak özel hayatlarını gizli tutmaya çalıştıkları konuşuluyordu. Buray ve Ayşe Özyılmazel’den ilk paylaşım geldi.

Günlerdir haklarında çıkan aşk iddiasına cevap vermeyen Buray, dün akşam Özyılmazel ile bir düğüne katıldı.

Instagram hesabından Özyılmazel'in kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Buray, ilişkisini ilan etti.

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