Buray ve Ayşe Özyılmazel'den ilk fotoğraf geldi. Düğüne birlikte katıldılar

Şarkıcı Buray'ın, meslektaşı ve köşe yazarı Ayşe Özyılmazel'le yakınlaştığı iddia edilmişti.

İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı ancak özel hayatlarını gizli tutmaya çalıştıkları konuşuluyordu. Buray ve Ayşe Özyılmazel’den ilk paylaşım geldi.

Günlerdir haklarında çıkan aşk iddiasına cevap vermeyen Buray, dün akşam Özyılmazel ile bir düğüne katıldı.

Instagram hesabından Özyılmazel'in kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Buray, ilişkisini ilan etti.