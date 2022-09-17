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Hadise’ye düğünde takılan takıların listesi ortaya çıktı. Avukatları mal paylaşımı için buluştu

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanma kararı aldı. Dinçerler’in evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzükle birlikte düğünde takılarını istediği iddia edilmişti. Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız yapılan düğünde Hadise'ye takılan milyonlarca lira değerindeki takıların listesi ortaya çıktı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 09:55
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Avukatları mal paylaşımı için buluştu! Hadise’ye düğünde takılan takıların listesi ortaya çıktı

Hadise’ye düğünde takılan takıların listesi ortaya çıktı. Avukatları mal paylaşımı için buluştu
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Dört ay önce evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor.

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları boşanma davası için bir araya geldi. Hadise, Mehmet Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadı.


Mehmet Dinçerler ise boşanmak için Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istedi.

Aile arasında gerçekleşen törende, 2. Sayfa'nın haberine göre; Hadise'ye dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane 5'i 1 yerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezikler takıldı.

HADİSE'NİN ZARARI ORTAYA ÇIKTI

Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'in iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal etti. Hadise'nin 4 aylık zararının 6 milyon TL olduğu iddia edildi.

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