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Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeninden yürek burkan haber

Oyuncu Hande Erçel'e benzerliğiyle bilinen 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den yürekleri burkan haber geldi. Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından olan Arto, Aylin Mavi'nin kanser tedavisi görmeye başladığını iddia etti. 

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 10:42
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Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den üzücü haber

Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeninden yürek burkan haber
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Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi ile ilgili gündeme gelen haber herkesi derinden sarstı. 

Hande Erçel'in yeğeni Mavi'nin kanser tedavisi görmeye başladığı iddia edildi.

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından olan Arto, konuyla ilgili açıklamada bulundu. 

Arto, şu ifadelere yer verdi:

''Üzücü bir haber... Hande Erçel'in yeğeni, Gamze Erçel'in kızı Mavi'den. Gerçekten yürek burkan bir haber. Kanser tedavisi maalesef görmeye başladı 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi Yıldırım. Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor. Dualarımız onunla. Nasıl güzel bir kız maşallah. Asıl korkutucu olan şey annede de çıkmış olması. Ünlü bir hastaneye gönderiliyor. Çok hassas bir haber diye paylaşmak istememiştim.''

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