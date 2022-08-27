﻿Burcu Esmersoy duş aldığı kareleri paylaştı beğeni butonu çöktü

Burcu Esmersoy sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Hem TikTok'da ürettiği içerikleriyle hem de Instagram'da paylaştığı pozlarıyla oldukça seviliyor.
Şu sıralar tatilin tadını çıkaran ünlü sunucu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Yaz sezonunu kapatmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, Instagram hesabından 'Sezon sonu' notuyla paylaştığı karelerle takipçilerini adeta mest etti.
Teknede güneşin ve denizin keyfini çıkaran Burcu Esmersoy, duş aldığı anları da paylaştı.
İşte, Esmersoy'un sosyal medyayı sallayan kareleri...