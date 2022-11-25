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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil'in düğün tarihi belli oldu

Burcu Esmersoy ve 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil, geçen yıl İtalya'da nikah masasına oturacaklardı. Ancak düğün yapacakları otelin dolu olması nedeniyle nikahı ertelemişlerdi. Çift, düğün için otelden gün aldı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 12:59
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Geçen yıl otel engeline takılmışlardı! Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil'in düğün tarihi belli oldu

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil'in düğün tarihi belli oldu
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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir yıldır birlikte olduğu yazılımcı Nazım Akmandil'in düğün tarihi belli oldu. Sevgilisi Nazım Akmandil ile İtalya’da evlenmeyi planlayan Burcu Esmersoy, otel engeline takıldıklarını ve tarih belirleyemediklerini söylemişti. 

Burcu Esmersoy, evliliklerini ertelemek zorunda kaldıklarını şu sözlerle açıklamıştı: 

"Otel dolu. Bize ‘2023’te görüşelim’ diye mail attılar. Biz de ‘Biri düğününü iptal ederse bize haber verin’ dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuşmuştu.

Sevgililerin düğün tarihi belli oldu. Esmersoy ve Akmandil'in Eylül 2023’te nikah masasına oturacakları öğrenildi. Sevgililer kaporayı gönderip nikah günü de aldı. 


 

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