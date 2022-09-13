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Kumar oynanan derneğe polis baskını  

Çorum'un İskilip İlçesi'nde, kumar oynatılan dernek binasına polis ekipleri baskın düzenledi.  

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 14:05
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 17:16
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Kumar oynanan derneğe polis baskını  

Kumar oynanan derneğe polis baskını  
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Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.30 sıralarında 112 ihbar hattına İskilip ilçesinde bir dernekte kumar oynandığının ihbar edildi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda bahse konu dernekte yapılan adli aramada 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 94 deste iskambil kağıdı ile bir miktar para ve yazboz kağıdı ele geçirildi. Dernek binasında yapılan kimlik kontrolünde ise dolandırıcılık suçundan 5 yıldır araması bulunan bir şahıs yakalandı.

Polis ekipleri, dernek binasında bulunan tabanca, tüfek ve iskambil kağıtlarına el koyarken, bir kişi hakkında da 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlattığı öğrenildi.

 

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Murat D.
13.09.2022 15:39
Atm üzerinden bir kuruma aktardığım para gözükmüyor  
 
Resul i.
13.09.2022 14:52
Açılıyor bir sorun yok  
 
behsat ç.
13.09.2022 14:47
açılıyor şuan.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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