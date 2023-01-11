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Ünlü manken paylaştığı gençlik fotoğrafıyla dalga geçti

Ünlü manken Burcu Esmersoy, sosyal medyada paylaştığı gençlik fotoğrafında kendisini hem Brad Pitt'e hem de Leonardo DiCaprio'ya benzetti.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:02
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Manken Burcu Esmersoy paylaştığı gençlik fotoğrafında kendisiyle dalga geçti

Ünlü manken paylaştığı gençlik fotoğrafıyla dalga geçti
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerde biri olan Burcu Esmersoy, yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü sunucu, son olarak yıllar önce çekilmiş bir gençlik fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

46 yaşındaki Burcu Esmersoy, kendisini hem Brad Pitt'e hem de Leonardo DiCaprio'ya benzetti.

ETLİ ETLİ YANAKLAR

Ünlü isim paylaşımına ardından "Yanaklar filan bak etli etli maşallah. Kaşlar bir daha çıkmayacaklarından habersiz ve masum suratımda asılı kalmışlar." yorumunda bulundu.

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