﻿Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, geçici personel alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, beden işçisi olmak üzere geçici 2 İşçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Medeni haklarını kullanma chliyetine sahip olmak,

-18 yaşını bitirmiş olmak,

-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Nüfus cüzdanı sureti

*Söğüt Beldesi sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge

*Sağlık raporu

*Sabıka kaydı