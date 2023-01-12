﻿Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, geçici personel alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, beden işçisi olmak üzere geçici 2 İşçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-Medeni haklarını kullanma chliyetine sahip olmak,
-18 yaşını bitirmiş olmak,
-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Nüfus cüzdanı sureti
*Söğüt Beldesi sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge
*Sağlık raporu
*Sabıka kaydı
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