12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, geçici personel alacak

Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, bünyesinde beden işçisi olarak istihdam etmek üzere geçici 2 İşçi alacak. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 07:37
Takip Et

Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, 2 geçici beden işçisi alacak

Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, geçici personel alacak
+
Aa
-

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, beden işçisi olmak üzere geçici 2 İşçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-Medeni haklarını kullanma chliyetine sahip olmak,
-18 yaşını bitirmiş olmak,
-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Nüfus cüzdanı sureti
*Söğüt Beldesi sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge
*Sağlık raporu
*Sabıka kaydı

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
2
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
3
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
4
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
5
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
7
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Adana SYDV geçici işçi alacak
﻿Adana SYDV geçici işçi alacak
﻿Adana SYDV geçici işçi alacak
﻿Gaziantep Araban SYDV geçici personel alacak
﻿Gaziantep Araban SYDV geçici personel alacak
﻿Gaziantep Araban SYDV geçici personel alacak
﻿Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, geçici personel alacak
﻿Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, geçici personel alacak
﻿Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, geçici personel alacak
﻿Çorum SYDV geçici işçi alacak
﻿Çorum SYDV geçici işçi alacak
﻿Çorum SYDV geçici işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.