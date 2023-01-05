﻿Burdur Yusufçam İnşaat geçici 2 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Burdur Yusufçam İnşaat, bünyesinde beden işçisi olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı Olmak
2-Bedenen Çalışmaya Engel Durumu Bulunmamak
3-Yusufça Beldesi Sınırları içerisinde İkamet Etme
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-T.C. Kimlik Fotokopisi
2-İkamet Belgesi
3-Sabıka Kaydı.
4-Diploma Fotokopisi
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