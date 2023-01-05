﻿Burdur Yusufçam İnşaat geçici 2 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Burdur Yusufçam İnşaat, bünyesinde beden işçisi olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı Olmak

2-Bedenen Çalışmaya Engel Durumu Bulunmamak

3-Yusufça Beldesi Sınırları içerisinde İkamet Etme

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-T.C. Kimlik Fotokopisi

2-İkamet Belgesi

3-Sabıka Kaydı.

4-Diploma Fotokopisi