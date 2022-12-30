Burdur’da 16 milyon TL’lik zimmete para geçirme operasyonunda 2 tutuklama

İHA - Tefenni ilçesi Mal Müdürlüğünden zimmetlerine para geçirdiklerinden şüphelenilen 9 kişinin ilçede bulunan adreslerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık’ta operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 2 kamu görevlisi çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüpheli de savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Zimmete geçirilen paranın yaklaşık 16 milyon Türk lirası olduğu iddia edildi.