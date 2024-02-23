Burdur’da doğal gaz faciası: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Burdur’da doğal gaz faciası: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Burdur’da doğal gaz tahliye borusunun çıkması üzerine yaşlı çift, evlerinde zehirlenerek hayatını kaybetti.

Burdur’da Fahri Şentürk Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan dairede yaşayan Mehmet ve Fatma Üstün'den haber alamayan oğulları, eve gelerek kapıyı açmaya çalıştı.

Çilingir yardımıyla içeri giren çocukları, Fatma Üstün’ü banyoda Mehmet Üstün’ü ise yatakta yatar vaziyette buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin şüphelenmesi üzerine yapılan ölçümde evde doğal gaz biriktiği belirlendi.

Yaşlı çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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