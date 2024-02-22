Burdur’da doğalgaz faciası: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Burdur’da doğalgaz faciası: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Burdur’un merkez ilçesinde, doğalgaz tahliye borusunun yerinden çıkması sonucu evlerinde zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti.

Olay, Atatürk Mahallesi’nde bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Baba Mehmet Üstün (80) ve anne Fatma Üstün (78)'den haber alamayan oğulları, eve geldiklerinde kapıyı açamadı. Çilingir çağıran oğulları, içeri girdiklerinde anne ve babalarını yatakta ve banyoda hareketsiz buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber veren oğulları, sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı çiftin öldüğünü tespit etti.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerine TOROSGAZ Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaptıkları ölçümde evde doğalgaz biriktiğini, normalde 0 ppm olması gereken gazın 266 ppm olduğunu belirledi. Ekipler, kombiyi incelediklerinde gaz tahliye borusunun çıktığını ve gazın evi doldurduğunu gördü.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı çiftin cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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