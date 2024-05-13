Beşiktaş istiyordu. Di Maria için flaş açıklama

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Beşiktaş istiyordu. Di Maria için flaş açıklama
Benfica'nın Teknik Direktörü Roger Schmidt, Arouca ile oynadıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Angel Di Maria'nın takımda kalmasını arzuladığını belirtti.

Schmidt, "Di Maria'nın Benfica'da kalmasını umuyorum ve bu konuda iyimserim. Henüz kesin bir karar verilmedi. Onunla bir yıl daha çalışmayı çok isterim." dedi.

Bu sezon Benfica formasıyla 48 maça çıkan Arjantinli yıldız Angel Di Maria, 17 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinin yanı sıra, transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Mart ayının sonlarında Hüseyin Yücel önderliğinde kurulan transfer komitesi, takıma katılacak yıldız bir futbolcu arayışı içinde.

Yeni sezon için taraftarları heyecanlandıracak bir yıldız futbolcu kazandırmayı amaçlayan komite, Benfica'dan ayrılması beklenen Angel Di Maria'ya odaklanmış durumda. 36 yaşındaki Arjantinli oyuncu, deneyimi ve yetenekleriyle pek çok kulübün dikkatini çekiyor.

Benfica'dan ayrılmasının ardından MLS'e transfer olacağı iddia edilen Di Maria'nın Beşiktaş'a katılması zor gibi görünse de, siyah-beyazlı yönetim tecrübeli futbolcunun durumunu dikkatle izliyor.

Beşiktaş yönetimi, aslen sağ kanatta oynayan ancak sol kanat ve on numara pozisyonlarında da etkili olan Di Maria için sezon sonunda elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır.

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